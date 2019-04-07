По меньшей мере 14 человек задержаны в пригороде Копенгагена по подозрению в причастности к стрельбе, произошедшей в субботу вечером. Об этом сообщила в «Твиттере» полиция острова Зеландия.

Возраст задержанных от 20 до 32 лет. Расследование продолжается. Ранее появилась информация о том, что неизвестные открыли стрельбу в городе Хёрсхольме, в результате которой несколько человек получили ранения. Иные подробности произошедшего пока не приводятся.