В Тегеране пригрозили признать армию США террористической организацией, если Вашингтон внесет в аналогичный список иранский Корпус стражей исламской революции. Об этом заявили в комитете по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана, сообщает агентство Mehr.

По данным источников The Wall Street Journal, США могут официально объявить о признании спецподразделения иранских вооруженных сил террористической организацией в этот понедельник.