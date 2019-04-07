Отравившийся «Новичком» Чарльз Роули из Эймсбери посетил российское посольство в Лондоне

Чарльз Роули из Эймсбери, пострадавший прошлым летом от нервно-паралитического вещества «Новичок», посетил российское посольство в Лондоне. 45-летнего британца вместе с его братом Мэтью, принял

посол Александр Яковенко. Как передает РИА Новости, они обсудили ситуацию вокруг расследования двух громких происшествий в Солсбери и Эймсбери. Британцам вручили российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом, по словам дипломата, братья признались, что многое из рассказа посла для них ранее было неизвестно. Яковенко отметил, что Роули очень беспокоится о своем ухудшающемся здоровье. Сами братья общаться со СМИ не стали и покинули резиденцию посла без комментариев.