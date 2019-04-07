«Барселона» в центральном матче 31-го тура чемпионата Испании победила мадридский «Атлетико» со счетом 2:0

«Барселона» в центральном матче 31-го тура чемпионата Испании на своем поле победила мадридский «Атлетико» со счетом 2:0. Каталонцы почти полтора тайма играли в большинстве, но забить смогли только в концовке.

«Барселона» набрала 73 очка и увеличила преимущество над занимающим второе место в турнирной таблице «Атлетико» до 11 баллов. Мадридский «Реал», ранее в субботу обыгравший дома «Эйбар» со счетом 2:1, идет на третьей позиции с 60 очками.