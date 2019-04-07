Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко назвал «кустарными» методы сдачи анализов кандидатов в президенты Украины

Невозможно провести допинг-тест менее чем за 24 часа, сказал спортсмен в своем видеообращении, опубликованном в Фейсбуке. Сославшись на экспертов Всемирного антидопингового агентства он отметил, что нельзя спустя пару часов «выложить результаты в соцсетях и показать: я чистый». Украинский боксер предложил Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому оплатить профессиональную процедуру сдачи анализов и не обманывать граждан страны. Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики 5 апреля. Тесты не выявили в них запрещенных субстанций.