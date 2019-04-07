Ливийская национальная армия обещает обеспечить безопасность посольств и компаний в случае успешного захвата Триполи

Ливийская национальная армия обещает обеспечить безопасность посольств, а также местных и иностранных компаний в случае успешного захвата Триполи. Об этом сообщает итальянское телевидение. Ранее сообщалось, что возглавляемая Халифой Хафтаром армия захватила аэропорт близ Триполи и приближается к самой ливийской столице, пока остающейся под контролем правительства национального согласия.