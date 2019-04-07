Главы МИД стран «Большой семерки» призвали Россию соблюдать ДРСМД до окончательного выхода из него США

Главы МИД стран «Большой семерки» призвали Россию соблюдать обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности до окончательного выхода из него США. Об этом говорится в коммюнике по итогам двухдневной встречи министров в Динаре. По их мнению, в противном случае это будет означать конец договора. Отмечается, что G7 будет «внимательно наблюдать» за последствиями разработки и развертывания Россией ракет, нарушающих ДРСМД, и «соответствующим образом реагировать на это».

Президент Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения договора 4 марта. Это стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вашингтона.