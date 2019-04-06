В московских СИЗО приостановили занятия йогой

Это произошло после обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру. Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре, Мизулина ссылается на письмо православного богослова Александра Дворкина, который считает, что такие занятия могут привести к распространению гомосексуальности среди заключенных. По информации газеты, Мизулина в марте перенаправила письмо Дворкина в Генпрокуратуру с сопроводительным запросом. Как отмечает «Медиазона», автором материала в МК выступила член московской ОНК Ева Меркачева, которая была инициатором занятий йогой в столичных СИЗО. Первое совместное занятие для осужденных хозотряда и сотрудников изолятора прошло в сентябре прошлого года в Бутырском СИЗО. Подобные занятия проходили и в женском СИЗО № 6.