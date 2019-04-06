Новый порядок лицензирования автошкол вступает в силу с сегодняшнего дня

Автошколы теперь должны будут согласовывать с ГИБДД основные программы по обучению будущих водителей. Заключение Госавтоинспекции, которое является обязательным при получении лицензии учреждением, будет выдаваться после проверки учебно-материальной базы автошколы, в том числе наличия классов, площадки определенной площади, парка автомобилей и так далее. Раньше такое заключение было бессрочным, теперь же оно будет действовать 5 лет, соответственно, и проверки будут каждый раз перед выдачей нового. При этом массовой замены ранее выданных документов после вступления закона в силу не будет – проверять будут только те автошколы, которым предстоит получить лицензию или необходимо обновить заключение от ГИБДД с истекающим сроком, а также учреждения, которые вводят новые программы обучения или меняют количество филиалов.

В конце марта стало известно, что Госавтоинспекция предложила дать ей право проводить проверки автошкол чаще, чем раз в 5 лет