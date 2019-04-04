Генерал-лейтенант Грехов:Прошли испытания ЗРК С-350 «Витязь» и ЗРПК «Панцирь-С», они поступят на вооружение рос.армии

Заканчиваются испытания новейшего зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь», который Воздушно-космические силы (ВКС) России получат в ближайшее время. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего Военно-космическими силами, генерал-лейтенант Юрий Грехов.

«Заканчиваются испытания комплекса С-350 («Витязь»), который серьезно пополнит систему противоздушной обороны, и она будет еще более надежной: с большим количеством каналов по поражению целей, с большим количеством зенитных управляемых ракет. Это новый комплекс средней дальности с очень высокими маневренными возможностями», — сказал он.

Помимо этого, по словам Ю.Грехова, планируется поставка комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» и зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400". «На военных учениях, прошедших в конце марта совместно с Белоруссией, в ходе воздушно-огневой конференции, эти комплексы (С-400, С-300 ПМ-2, «Панцирь-С») показали свою эффективность», — отметил генерал-лейтенант.

В сухопутном варианте пусковая установка С-350 включает 12 ракет, расположенных в цилиндрических контейнерах, подобных тем, в которых находятся ракеты комплексов С-300. Одна батарея ЗРК «Витязь» способна одновременно поражать 16 аэродинамических и 12 баллистических целей — оперативно-тактических ракет — на дальности до 60 км и высоте от 10 метров до 30 км. Боевые возможности «Витязя» в несколько раз превышают показатели С-300.

22.10

/ev