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22:59, 06 апреля 2019

Биньямин Нетаньяху обещает распространить израильский суверенитет на еврейские поселения на Западном берегу р.Иордан

Соответствующее заявление премьер-министр и министр обороны Израиля сделал за три дня до предстоящих 9 апреля парламентских выборов в стране. Выступая по  израильскому телевидению Нетаньяху сказал, что не будет делить Иерусалим и не будет выкорчевывать поселения на Западном берегу. Резолюция СБ  ООН от 2016 года требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан.



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