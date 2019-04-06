Биньямин Нетаньяху обещает распространить израильский суверенитет на еврейские поселения на Западном берегу р.Иордан

Соответствующее заявление премьер-министр и министр обороны Израиля сделал за три дня до предстоящих 9 апреля парламентских выборов в стране. Выступая по израильскому телевидению Нетаньяху сказал, что не будет делить Иерусалим и не будет выкорчевывать поселения на Западном берегу. Резолюция СБ ООН от 2016 года требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан.