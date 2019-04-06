Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара стремится очистить Триполи от террористов

Расширять зону боевых действий не входит в ее намерения. Об этом заявил официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари. По его словам, Триполи стал столицей не ливийцев, а террористов.

Генерал заверил, что армейский спецназ готов «обеспечить безопасность дипломатических миссий и госучреждений». В свою очередь, премьер-министр ливийского правительства национального согласия Фаиз Сарадж пригрозил международным трибуналом всем участникам наступления Ливийской национальной армии на Триполи. В настоящее время в Ливии действуют два центра власти. В Триполи заседает признанное международным сообществом правительство Сараджа. Восток страны контролирует временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, на стороне которого выступает ЛНА, которая с 4 апреля ведет наступление на Триполи. Россия выступает за то, чтобы все ливийские силы самостоятельно достигли взаимной договоренности. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Россия поддерживает контакт со всеми политическими силами Ливии и посылает им одинаковые сигналы, не пытаясь встать на чью-то сторону, отметил Сергей Лавров.