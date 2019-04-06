Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина выйдет 9 мая, если он соответствует требованиям закона

Об этом, как передает ТАСС, заявил министр культуры Владимир Мединский. При этом сам он фильм не смотрел, но уверен на 99,9%, что никаких нарушений в картине нет. Мединский напомнил, что с т.з. соблюдения закона картину оценивает специальный отдел Минкульта. Ранее к фильму об афганской войне серьезные претензии возникли у ветеранских организаций. В связи с этим сенатор Игорь Морозов призвал не показывать картину в День Победы.

По словам Морозова, воины-интернационалисты возмущены сценами грабежей, мародерства и драк.