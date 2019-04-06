Минюст призвал полицию быть нетерпимыми к пыткам задержанных

В Ведомстве отметили, что такие нарушения со стороны правоохранителей становятся поводом для обращений в Европейский совет по правам человека.

Практику рассмотрения жалоб в ЕСПЧ со стороны россиян обсуждали на совещании в МВД, на котором присутствовал замминистра юстиции, уполномоченный России при Европейском Суде по правам человека Михаил Гальперин. Он обратил внимания на то, что многие дела связаны с безосновательными задержаниями, с условиями содержания и транспортировки, а также с фактами жестокого обращения с задержанными в полиции и неэффективным расследованием таких случаев. В связи с этим Гальперин подчеркнул необходимость создания в стране обстановки нетерпимости к пыткам и другим подобным нарушениям. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минюста. Замминистра также призвал органы внутренних дел учитывать рекомендации, выносимые ЕСПЧ, поскольку они базируются на международных стандартах.

Напомним, что в прошлом году Россия заняла первое место по числу обращений в ЕСПЧ – граждане страны направили в суд более 12 тысяч жалоб. Рекордное число решений по России было вынесено по статье о запрете пыток.