В Британии начали выдачу паспортов без надписи «Европейский союз»

Между тем, страна все еще находится в ЕС.

Британия планировала покинуть Евросоюз 29 марта. И хотя этого не произошло, на следующий день в стране стали выдавать паспорта, на обложке которых нет упоминания Евросоюза, сообщают местные СМИ. В правительстве заявили, что никакой разницы между прежними паспортами и новыми нет. Тем временем, процесс выхода Британии из ЕС затянулся на неопределенный срок. Британский парламент ранее трижды проголосовал против соглашения с ЕС, предложенного премьером Терезой Мэй, затем дважды отклонил все альтернативные варианты. В ЕС дали отсрочку, и теперь уже к 12-му апреля Лондон должен определиться с планами на будущее, но пока никакой ясности в этом вопросе нет. В Евросоюзе это вызывает определенное раздражение. «Мы не можем жить в условиях вечного «Брекзита», — заявил сегодня глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан. Ожидается, что эта тема станет главной на саммите ЕС 10 апреля.

Как ожидается, премьер Великобритании Тереза Мэй попросит о продлении крайнего срока выхода из ЕС до конца июня.