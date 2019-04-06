Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара стремится очистить Триполи от террористов

Расширять зону боевых действий не входит в ее намерения. Об этом заявил официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари. По его словам, Триполи стал столицей не ливийцев, а террористов. Генерал заверил, что армейский спецназ готов «обеспечить безопасность дипломатических миссий и госучреждений». В настоящее время в Ливии действуют два правительства. В Триполи заседает признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа. Восток страны контролирует временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который поддерживается ЛНА. С 4 апреля Хафтар ведет наступление на Триполи.