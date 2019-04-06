В подмосковной Балашихе у отделения полиции в микрорайоне Заря сегодня обнаружили подозрительный предмет

Как сообщили РИА представители экстренных служб, при обследовании предмета кинологами «собака «заволновалась»», что могло указывать на наличие взрывчатых веществ. В свою очередь телеканал «Рен ТВ» утверждает, что предмет — «муляж, использованный в рамках учений». МВД не подтвердило ни одну из версий. Телеграм-канал Mash опубликовал фото предмета. На снимке видно, что из него торчат провода, а сверху лежит мобильный телефон. Подозрительную находку вывезли для утилизации.