В Роспатент поступила заявка на  регистрацию товарного знака «Намедни с Леонидом Парфеновым»

Как передает агентство «Москва» заявку 11 марта подал сам тележурналист. Правами на бренд «Намедни» в настоящее время обладает телекомпания НТВ. Новый товарный знак Парфенов планирует зарегистрировать по нескольким пунктам международной классификации товаров и услуг. Леонид Парфенов начал выпускать программу «Намедни» в 1990 году на НТВ. 31 мая 2004 года программа «Намедни» была закрыта, а самого Парфёнова уволили с НТВ с официальной формулировкой — «за нарушение корпоративной этики». В середине марта Парфенов запустил в Ю-Тюбе новый сезон «Намедни».