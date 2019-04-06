Ведро со взрывчаткой найдено близ отделения полиции в подмосковной Балашихе
Подозрительный предмет, найденный вблизи отделения полиции в микрорайоне Заря в подмосковной Балашихе,
оказался несработавшей взрывчаткой, сообщил
«Интерфакс»
информированный источник.
«Внутри ведра, по предварительным данным, оказалась взрывчатка. Однако механизм был неисправен, и она сработать не могла», — сказал источник.
По его словам, взрывчатка была заложена несколько месяцев назад. «Визуальный осмотр показал, что взрывчатка не свежая, заложена несколько месяцев назад», — сказал он.
«Интерфакс»
пока не
располагает официальным подтверждением данной информации. Ранее ряд СМИ сообщил о подозрительном предмете найденном вблизи отделения полиции в Балашихе.