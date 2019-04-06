Ведро со  взрывчаткой найдено близ отделения полиции в подмосковной Балашихе

Подозрительный предмет, найденный вблизи отделения полиции в микрорайоне Заря в подмосковной Балашихе,

оказался несработавшей взрывчаткой, сообщил

«Интерфакс»

информированный источник.

«Внутри ведра, по предварительным данным, оказалась взрывчатка. Однако механизм был неисправен, и она сработать не могла», — сказал источник.

По его словам, взрывчатка была заложена несколько месяцев назад. «Визуальный осмотр показал, что взрывчатка не свежая, заложена несколько месяцев назад», — сказал он.

«Интерфакс»

пока не

располагает официальным подтверждением данной информации. Ранее ряд СМИ сообщил о подозрительном предмете найденном вблизи отделения полиции в Балашихе.