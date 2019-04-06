Болельщиков «Торпедо» на  матче"Квантом" в Обнинске полиция облила холодной водой из  бранспойта

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского футбольного клуба. В клубе считают это вопиющей и недопустимой мерой и требуют разбирательства. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что перед игрой произошла драка между фанатами клубов с участием с обеих сторон до 120-ти человек. В «Торпедо» утверждают, что люди в белых футболках, которые попали на видео потасовки в соцсетях — это не их болельщики.