Адвокат экс замминистра культуры РФ Пирумова подтвердил: ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества

Адвокат бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова Федор Куприянов подтвердил, что экс-чиновнику предъявлено обвинение в создании преступного сообщества. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», при этом отказавшись от комментариев.

«Я это не отрицаю и не комментирую», — сказал адвокат Ф.Куприянов, отвечая на просьбу подтвердить информацию СМИ о предъявлении его подзащитному обвинения по статье об организации преступного сообщества.

Г.Пирумов с мая прошлого года находится под стражей по делу о хищении не менее 450 млн бюджетных рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа.