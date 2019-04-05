Россию волнуют проблемы в Ливии, и есть готовность помогать, однако без «военного вмешательства» – депутат Морозов

Россия озабочена проблемами в Ливии, поскольку издавна поддерживала сотрудничество с этой страной. Однако прибегать к радикальным методам нельзя. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Мы не можем оставаться в стороне от этой ситуации в Ливии, поскольку она всегда была нашим надежным союзником. Поэтому мы, конечно, будем участвовать в урегулировании этого конфликта, но на основе договоренностей без военного вмешательства», — сказал он.

Ливия тесно связана с представлением интересов России на Ближнем Востоке, поэтому ситуацию необходимо держать под контролем, отметил А.Морозов.

«Это единственный способ урегулирования ситуации, поскольку эскалация напряженности и межклановые разборки они всегда ведут к разобщению, и не позволяют выйти на устойчивую модель политического урегулирования», — отметил он.

Власти восточной части Ливии действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией, которая ведет затяжную войну с боевиками. ООН предлагает весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти. Российская сторона находится в контакте со всеми политическими силами в Ливии и не делает ставку ни на одну из них, заявил глава МИД РФ С.Лавров.