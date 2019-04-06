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19:05, 06 апреля 2019

В эти минуты на стадионе Открытие начинается матч чемпионата России по футболу между Спартаком и ЦСКА

Формально ЦСКА и Спартак занимают четвертое и пятое места в таблице, но плотность результатов такова, что каждый из соперников может подняться на второе при определенном стечении обстоятельств. Перед этой игрой клубу было не до футбола, поскольку идет отчаянная война руководства и фанатов, хотя правильнее будет сказать так. Фанаты воюют, руководство отмалчивается, но боевого духа команде это не прибавляет, даже несмотря на победу в Грозном со счетом 3:1. ЦСКА же получил удар ниже пояса, позволив Уфе отыграть два мяча на в последнюю пятиминутку. Сегодня в состав Спартака вернулись травмированные Зобнин и Жиго. Олег Кононов оставил на поле Глушакова, предпочтя его Гулиеву. У ЦСКА сочетание предсказуемое и оптимальное. Все звезды на свих позициях – и Чалов, и Фернандес, и Влашич и конечно Акинфеев.
Федеральные общедоступные каналы не показывают этот матч. Посмотреть его можно только на канале Матч премьер, либо в спорт-баре.



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