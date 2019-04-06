Москва выступает за решение всех спорных вопросов в Ливии политическими методами

Об этом спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов заявил по телефону командующему ливийской национальной армией Халифу Хафтару. Телефонный разговор, как отмечает Интерфакс, состоялся еще накануне, а сегодня силы мятежного военачальника, как сообщают арабские СМИ, установили контроль над аэропортом в Триполи и вошли в пригороды ливийской столицы.

Эффективных способов решения проблем этой страны до сих пор нет. Об этом «Эху Москвы» рассказал руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.

ПЛЕНКА-КУЗНЕЦОВ

Напомню, Ливия сейчас живет фактически в условиях двоевластии. В Триполи заседает правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН. Хафтар и его армия контролирует восток страны и город Тобрук.