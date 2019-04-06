Межливийская мирная конференция, запланированная на 14 апреля, состоится, — несмотря на возобновление военной активности близ Триполи. Так считает спецпосланник ООН по Ливии Гасан Саламе. По его словам, международное сообщество настроено на переговорный процесс, если не возникнут серьезные препятствия. Ранее арабские СМИ сообщили, что армия, подконтрольная мятежному военачальнику Халифу Хафтару, вошла в пригороды Триполи и установила контроль над аэропортом столицы страны. Предсказать развитие ситуации в Ливии сейчас невозможно, сказал нам руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. В Совбезе ООН призвали стороны конфликта в Ливии отказаться от военных действий и возобновить диалог