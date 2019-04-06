В эти минуты Краснодар принимает самарские Крылья Советов в матче 22 тура чемпионата России по футболу

Краснодар в предыдущем туре наконец-то сумел выиграть после 11 матчей без побед, но в качестве жертвы выступил аутсайдер Анжи. Крылья Советов команда более основательная, кроме того, самарцы основательно укрепились. С самого начала на поле вышла троица бывший спартаковцев – Саедов, Ананидхе и Тимофеев. Краснодар сумел-таки договорится о контрактах с молодыми форвардами Игнатьевым и Сулеймановым. В первом тайме

В первом матче дня Динамо сумел уйти от поражения от Анжи. Счет открыл дальним выстрелом Понсе, а сравнял хитрым ударом головой Шуньич 1-1.



Главный матч дня начнется в 19 часов. В Москве на стадионе Открытие

Играют Спартак и ЦСКА