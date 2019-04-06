Москвичи в ближайшие дни столкнутся с серьезными транспортными ограничениями

С сегодняшнего дня юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии метро между станциями «Пролетарская» и «Котельники» временно закрыт. Это связано с возведением новой, Некрасовской, линии подземки. Власти призывают пользоваться другими линиями метро, МЦК, электричками. Организованы и компенсационные автобусные маршруты. Как это работает? – сегодня попытался выяснить наш корреспондент Яков Широков.

Фиолетовая линия метро заработает в штатном режиме 10 апреля.