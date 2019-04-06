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18:01, 06 апреля 2019

В последние часы заметно обострилась ситуация в Ливии

Как передает телеканал Аль-Арабия, сегодня подразделения ливийской национальной армии под командованием мятежного фельдмаршала Халифа Хафтара вошла в пригороды Триполи. Ранее сообщалось, что они установили контроль над международным аэропортом ливийской столицы.

Россия выступает за то, чтобы все ливийские политические силы договорились между собой без внешнего вмешательства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В нынешней ситуации прибегать к радикальным методам в Ливии нельзя. На это обращает внимание член думского Комитета по международным делам Антон Морозов. При этом Морозов считает, что ситуацию в Ливии необходимо держать под контролем, поскольку эта страна тесно связана с российскими интересами на Ближнем Востоке.

В Кремле внимательно следят за ситуацией в Ливии, но участие в ливийском кризисе не принимают. Об этом еще накануне заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков добавил, что ни в коем случае нельзя допустить военных столкновений в Ливии.

Ситуацию в Ливии сегодня обсудили по телефону командующий национальной армией Ливии Халиф Хафтар замминистра иностранных дел Михаил Богданов. Мятежный военачальник, как передает РИА, поделился с Богдановым информацией о последних действиях подконтрольных ему сил.

Он утверждает, что в Триполи засели террористические и экстремистские группировки, которые препятствуют установлению межливийского диалога.



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