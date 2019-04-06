Несколько минут назад в Балашихе начался пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между омским Авангардом и Салаватом Юлаевым из Уфы. В случае победы Авангард выйдет в финал.

Авангард ведет в серии со счетом 3:1. Он выиграл обе домашние встречи, которые клуб проводит в Подмосковье из аварийного состояния собственного дворца, а на выезде сумел одержать еще одну победу. Так что серия сегодня может закончиться и многие эксперты считают, что именно так и случится. Грандиозная драка на последних минутах четвертого матча, а также травмы серьезно проредили составы, но у Авангарда вариантов оказалось больше. Получившего повреждение, лучшего бомбардира Кубка Гагарина Тайлера Бека заменили вернувшийся с больничного Илья Михеев и Максим Тальбо. Большая глубина состава позволяет тренеру Авангарда Бобу Хартли снижать нагрузку на лидеров. У его коллеги Николая Цулыгина такой возможности нет и Йонас Кемпайнен с Линусом Умарком изрядно устали. Впрочем, в спорте часто случаются победы от противного и серия может продлиться.

Трансляцию пятого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между Авангардом и Салаватом Юлаевым идет в этим минуты на канале Матч ТВ