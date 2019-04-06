Бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову предъявили обвинение в создание преступного сообщества

Срок ареста Григория Пирумова, который был задержан по новому делу в мае прошлого года, истекает 17 апреля. Но по сведениям, источника ТАСС, у следователей возникла проблема с доказательством фактов мошенничества. Однако отпускать бывшего замминистра культуры на свободу они не собираются. И для того, чтобы оставить его под стражей, ему предъявили обвинение по статье об организации преступного сообщества. В этом случае срок ареста можно продлить еще на полгода, отметил источник агентства. Впервые Пирумов был задержан в марте 2016 года по подозрению в хищении 100 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реставрацию объектов культурного наследия. Чиновник сознался, в 2017 году его приговорили к полутора годам колонии и отпустили в зале суда, поскольку срок наказания он отбыл в СИЗО.

В рамках нового дела Пирумова обвиняют в хищении 450 миллионов рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа.