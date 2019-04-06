СК  предъявил бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову новое обвинение

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, на этот раз ему вменяют организацию

преступного сообщества. Перумов был арестован по делу о мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа. По сведениям агентства, следствие испытывает трудности с доказательно базой по этому обвинению и не может держать Пирумова под стражей. Срок ареста истекает 17 апреля. Между тем, по новому обвинению Перумова можно будет держать в заключении еще полгода.