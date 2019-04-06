Клубы английской футбольной премьер Лиги выступают против изменения формата Лиги Чемпионов – главного клубного футбольного трофея Европы.

В УЕФА решили поменять местами национальные чемпионаты и еврокубки. В будние дни матчи Лиги Чемпионов приходится назначать на поздний вечер, который в некоторых странах из-за разницы во времени превращается в ночь, что значительно снижает телевизионные рейтинги. Предполагается, что в выходные посещаемость матчей Лиги Чемпионов только вырастет. В Англии, где примат внутренних турниров всегда был законом, с этим не согласились. Как сообщает газета Сан, клубы полагают, что в Премьер-Лиге сложилось фантастическое сочетание конкурентоспособного футбола и преданных фанатов и намерены защищать это положение вещей. С юридической точки зрения УЕФА не может строить планы, которые изменят структуру и календарь национальных первенств. Это означает, что извлекать максимальную прибыль в выходные англичане хотят сами.



Кроме того УЕФА рассматривает возможность изменения формата группового турнира. Вместо 8 групп по 4 команды – четыре группы по восемь клубов.