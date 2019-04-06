Киевский суд, по некоторым данным, признал незаконным требование о переименовании Украинской православной церкви

Согласно принятому закону она должна была называться Русской церковью в Украине.

Официально решение Окружного административного суда Киева еще не опубликовано. Однако о нем пишет в Facebook депутат Верховной Рады Украины от Оппозиционного блока Вадим Новинский. Как утверждает парламентарий, решение было принято еще накануне. Суд признал незаконными действия спикера Андрея Парубия. И удовлетворил иск другого депутата Александра Долженкова. Вопрос о насильственном переименовании Украинской православной церкви, считает депутат Новинский, теперь снять с повестки. Законопроект о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата Верховная Рада приняла в самом конце прошлого года. Среди прочего, документ требовал, чтобы приходы и монастыри УПЦ отдельно прописали в своем уставе принадлежность к организации, центр которой находится «в государстве, совершившем военную агрессию против Украины».

Документ был принят на фоне образования новой Православной церкви Украины, которую признал Константинопольский патриарх. За создание новой поместной церкви выступало нынешнее украинское руководство.