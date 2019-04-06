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16:02, 06 апреля 2019

Завод по розливу воды на берегу Байкала будет демонтирован

Это придется сделать либо самому застройщику по решению суда, либо правительству Иркутской области, которое уже поставлено в известность. Об этом сайту Daily Storm сказал глава думского Комитета по экологии Владимир Бурматов. Рекультивацию загрязненных земель также обяжут провести иностранным компаниям. Никакой другой стройки на этой территории не появится. Завод по розливу байкальской воды планировалось запустить к 2021 году. Новости о его появлении привели к волне экологических протестов. После этого суд признал незаконным положительное заключение экологической экспертизы на строительство предприятия.



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