Ливийская национальная армия полностью контролирует международный аэропорт Триполи

Соответствующее заявление размещено на официальной странице вооруженных сил в Фейсбуке. Накануне вечером приходила противоречивая информация о том, чьи войска занимают территорию воздушной гавани. Позавчера противостоящий властям фельдмаршал Халиф Хафтар объявил о наступательной операции на столицу страны. В пригородных районах завязались бои.

Россия выступает за то, чтобы все ливийские силы самостоятельно достигли взаимной договоренности. Об этом сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Москва поддерживает контакты со всеми политическими силами в Ливии и не пытается встать на чью-либо сторону.