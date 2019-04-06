Более 20 человек задержаны в ходе манифестации в Париже

Как передает ТАСС со ссылкой на парижскую префектуру полиции, речь идет об активистах из числа так называемых «желтых жилетов», которые пытались провести акции в запрещены зонах города. Еще нескольким манифестантам, в том числе, одному из неформальных лидеров движения, Эрику Друэ, сделано устное предупреждение. Сегодня во Франции проводится 21-й день общенационального протеста. В Париже запрещены митинги на Елисейских полях и площади Шарля де Голля.