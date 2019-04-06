Из-за временного закрытия «фиолетовой» ветки метро на юго-востоке Москвы осложнилась транспортная обстановка

В центре организации дорожного движения говорят, что напряженный трафик наблюдается на Волгоградском, Рязанском и Новорязанском шоссе. Столичные власти просят водителей по-возможности отказаться от поездок. Из-за строительства новой, Некрасовской линии, до 10 апреля включительно закрыт участок «фиолетовой» ветки от «Волгоградского проспекта» до «Котельников». Для компенсации запущены четыре бесплатных автобусных маршрута.