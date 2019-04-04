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Эксклюзив Эха 15:00, 06 апреля 2019

Удальцов: В Новогиреево проходит митинг «Нет застройке парка!», на котором собралось около 400 человек

В столичном районе «Новогиреево» проходит митинг «Нет застройке парка!», на котором собралось около 400 человек. О том, что происходит на митинге, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«В настоящее время в Москве в районе «Новогиреево» проходит массовый митинг в защиту Афганского парка, который был разбит в память о воинах-интернационалистах, погибших в Афганистане. На мероприятии собралось около 400 человек местных жителей», — сказал он.

Граждане выступают за сохранение «Афганского парка», на территории которого планируется вырубка деревьев и строительство храмового комплекса высотой с 8-этажный дом. Они держат плакаты «Спасем наш парк от строек!», «Сохраним Афганский парк!», «Не ставьте крест на нашем парке!». Участники акции требуют отменить строительство на территории парка, которое не было в установленном порядке согласовано с жителями, и построить храм в другом месте.
«Это любимое место местных жителей для прогулок и отдыха. Их возмутил факт, что публичные слушания не проводились, люди об этом узнали фактически случайно», — рассказал С.Удальцов.

Граждан приехали поддержать представители МосСовета, Левого Фронта, КПРФ, РКРП, партии «Яблоко».

По словам С.Удальцова, звучат требования провести полноценные публичные слушания, много критики звучит в адрес московского правительства.

«Люди собирают подписи и намерены их передать в органы московской власти, прокуратуру. Выражают намерение продолжать эту кампанию, и что не допустят с их точки зрения это незаконное строительство», — отметил политик.
Митинг на Зеленом проспекте был согласован столичными властями.



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