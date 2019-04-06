Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев перевелся в 12-местную камеру, чтобы играть в футбол

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, арестованный после серии драк, перевелся в 12-местную камеру, чтобы играть в футбол. Ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников рассказал РИА Новости, что все большие камеры по очереди выводят для спортивных игр во дворе СИЗО. Мамаев даже в ущемление своих прав согласился на перевод, чтобы поддержать спортивную форму. На этой неделе Пресненский суд Москвы продлил арест Мамаеву, братьям Кокориным и их другу Александру Протосавицкому по делу о нанесении побоев и хулиганстве.