Крупнейшие сервисы заказа такси начинают бороться с переработками у водителей

Сами таксисты жалуются, что им приходится много работать из-за слишком низких тарифов.

К борьбе с ростом ДТП, в которых участвуют такси, подключатся московская мэрия, а также онлайн-сервисы «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Везет». Эти три оператора, по данным столичного департамента транспорта, контролируют до 85% городского рынка. Компании начали тестировать систему обмена данными о времени работы водителей. Сейчас в тестовом режиме она работает в Москве, Московской области и Ярославле, пишет интернет-издание «Медуза». До недавнего времени у каждого агрегатора был свой ограничитель времени. Однако многие водители подключались сразу к нескольким сервисам, и все равно перерабатывали больше положенного времени. А именно усталость за рулем называют одной из причин увеличения числа аварий – водители просто засыпали на ходу. В профсоюзе таксистов заметили, что люди вынуждены работать по 10-12 часов из-за низких тарифов у агрегаторов. И если те не снизят размер комиссии, водители все равно найдут способ как работать больше положенного времени.

Участники рынка признают, что тарифы с внедрением новой системы вырастут, но уверяют, что это будет незначительный рост.