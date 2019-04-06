Полузащитник футбольного «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар может продолжить карьеру в мадридском «Реале»

Переход 28-летнего игрока, вероятно, будет согласован в ближайшее время. Об этом сообщает испанская газета «Марка». Футболист играет за лондонский клуб с 2012 года. Он признавался лучшим игроком чемпионата Англии.

«Реал» планирует летом приобрести несколько дорогостоящих футболистов. Это было одним из условий Зенейдина Зидана, которое он поставил перед руководством клуба после возвращения на пост главного тренера.