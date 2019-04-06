Власти Ирана пообещали зеркально ответить на намерения США внести Корпус стражей революции в список террористов

Власти Ирана пообещали зеркально ответить на намерения США внести Корпус стражей исламской революции в список террористов. Если это случится, Тегеран внесет в аналогичный перечень вооруженные силы США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя иранского парламента.

О планах Вашингтона накануне писала газета Уолл-стрит Джорнэл. Ожидается, что официально об этом будет объявлено в понедельник. Внесение КСИР в список террористических организаций значительно расширит инструменты, которые власти США могут применять против этих вооруженных частей.