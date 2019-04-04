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Эксклюзив Эха 14:00, 06 апреля 2019

Прах известной российской правозащитницы Людмилы Алексеевой сегодня захоронят в Вашингтоне

Она скончалась на 92-м году жизни.

Ранее на церемония прощания глава ФБК Алексей Навальный сказал корреспонденту «Эха», что Алексеева помогла ему начать заниматься политической деятельностью.

Алексеева начала заниматься правозащитной деятельностью в 60-х годах. Позже мигрировала в США из-за угрозы ареста, но в 93-м году вернулась в Россию. На протяжении долгих лет она была в составе совета по правам человека.



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