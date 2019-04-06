До конца года в Москве планируется перекрытие семи участков для строительства новых тоннелей

Слова заместителя мэра по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина приводит Интерфакс. Три раза будет перекрыта Сокольническая линия, по два раза – Калужско-Рижская и Таганско-Краснопресненская. Участок последней перекрыт в эти дни. До 10 апреля включительно поезда перестанут ходить на участке от «Котельников» до «Волгоградского проспекта». Это связано со строительством тоннеля для новой Некрасовской линии. В период закрытия станций будут действовать четыре компенсационных автобусных маршрута.