Соединенные Штаты, по некоторым данным, могут продлить отсрочку импортерам иранской нефти

Это связано с разгорающимся конфликтом в Ливии.

Санкции США в отношении Ирана, целью которых является снижение до нуля экспорта нефти из страны, вступили в силу в начале ноября, но ряду государств-импортеров, в их числе Китай и Япония, была предоставлена полугодовая отсрочка. Она истекает в конце этого месяца, однако разгоревшийся в Ливии конфликт угрожает сорвать восстановление добычи нефти в стране после длительного затишья. В этих условиях, когда есть риски для международных поставок, велика вероятность, что США все же продлят отсрочку для государств, закупающих нефть у Ирана. Об этом со ссылкой на источник в правительстве пишет газета The Wall Street Journal. Между тем, агентства со ссылкой на арабскую прессу, сообщают, что Авиация правительства национального согласия Ливии нанесла удары по позициям Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Он ранее объявил о начале наступления на Триполи. Его армии удалось взять под контроль населенный пункт к юго-западу от ливийской столицы.

В Совбезе ООН призвали стороны конфликта в Ливии прекратить военную активность и возобновить диалог.