Около 250 жителей столичного района Новогиреево вышли на митинг в защиту Афганского парка на Зеленом проспекте, который только начался, — сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

В данный момент в Афганском сквере на Зеленом проспекте собралось около 250 участников митинга, который начнется с минуты на минуту. Митинг под названием «Спасем Афганский парк на Зеленом проспекте» был согласован столичными властями.

На мероприятии люди стоят с плакатами – «Нет застройке! Спасем сквер!». Местные жители высказывают свой протест против строительства на месте сквера храмового комплекса высотой с 8-этажный дом.

Люди недовольны планами застройки парка и вырубкой зеленых насаждений под строительство храма.