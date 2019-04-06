В Словакии парламент по ошибке запретил исполнение в стране иностранных гимнов

По данным чешской газеты «Млада фронта Днес», поправки были внесены в закон о государственных символах. Согласно документу, исполнение иностранных гимнов в республике теперь возможно только в присутствии иностранных делегаций зарубежных стран. По словам одного из депутатов, парламент проявил доверие к инициаторам документа и проголосовал «за», не вникнув в его суть. Президента республики попросили вернуть документ на доработку.