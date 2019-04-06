МВД Великобритании начало выпускать паспорта, на обложке которых нет слов «Европейский союз»

По сведениям газеты Индепендент, такие документы были введены в обращение с 30 марта. Официальный представитель ведомства отметил, что жители страны будут получать документы старого и нового образца, пока Британия не выйдет из ЕС. В конце этого года правительство планирует выпуск национальных паспортов с синей обложкой. Королевство должно было покинуть Евросоюз на прошлой неделе. Однако правительство и парламент оказались неспособны договориться об условиях Брекзита.