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13:30, 06 апреля 2019

Компания BMW выделит 1 миллиард долларов на оплату возможного штрафа по делу о картельном сговоре

Об этом говорится на сайте компании. В нарушении законов автопроизводителя заподозрила Еврокомиссия. Вероятно, наказание последует и в отношении других компаний – Volkswagen и Daimler. Речь идет об ограничениях при разработке технологий, снижающих выбросы вредных веществ в атмосферу. В Еврокомиссии считают, что производители лишили потребителей возможности «покупать менее загрязняющие окружающую среду автомобили, несмотря на доступность технологий».



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