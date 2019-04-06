Компания BMW выделит 1 миллиард долларов на оплату возможного штрафа по делу о картельном сговоре

Об этом говорится на сайте компании. В нарушении законов автопроизводителя заподозрила Еврокомиссия. Вероятно, наказание последует и в отношении других компаний – Volkswagen и Daimler. Речь идет об ограничениях при разработке технологий, снижающих выбросы вредных веществ в атмосферу. В Еврокомиссии считают, что производители лишили потребителей возможности «покупать менее загрязняющие окружающую среду автомобили, несмотря на доступность технологий».