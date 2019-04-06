Сегодня в борьбе за Кубок Гагарина может определиться первый финалист

Сам факт того, что победитель Восточной Конференции КХЛ определится в подмосковной Балашихе, вызывает улыбку. Впрочем, омичи перебрались на Арену имени Юрия Ляпкина не от хорошей жизни. А своей игрой заставили повернуться лицом к команде и местных болельщиков.

Авангард ведет в серии против Салават Юлаева 3-1, что стало возможным благодаря гостевой победе в четвертом матче в Уфе. Впрочем, уже в концовке той игры Салават показал, что сдаваться не намерен. К счастью, кулачные поединки бойцов соперников в массовую драку не переросли. Пятая игра финала Востока начнется в 17 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.

Накануне пятый матч прошел в финале Западной конференции. Московский ЦСКА обыграл питерский СКА 3-0. Столичная команда ведет в серии со счетом 3-2.